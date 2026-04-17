Ввоз автомобилей в Азербайджан сократился

В Азербайджане зафиксировано резкое снижение импорта автомобилей.

По данным официальной статистики, в первом квартале этого года в страну было ввезено на 7 587 легковых автомобилей меньше, чем за аналогичный период прошлого года, что составляет спад на 36,2%. В результате общий объем импорта снизился до 13 359 машин.

Как сообщает Day.Az, эксперты связывают такую динамику как с изменениями в законодательстве, так и с экономическими факторами.

Одной из ключевых причин стало введение ограничения на ввоз автомобилей старше 10 лет, другой - отмена налоговых льгот.

При этом сокращение импорта не означает дефицита автомобилей на рынке.

Председатель Ассоциации автомобильных дилеров Эйюб Алиев отметил, что поводов для беспокойства нет: на складах сформированы достаточные запасы.

По его словам, запущенный в стране процесс утилизации также будет способствовать росту спроса на новые автомобили.

