Иран приветствует прекращение огня в Ливане

Иран приветствует объявление о прекращении огня в Ливане, подчеркивая необходимость полного вывода израильской армии с оккупированных территорий Южного Ливана, освобождения всех заключенных и возвращения вынужденных переселенцев в свои дома.

Как передает Day.Az, ссылаясь на заявление официального представителя Министерства иностранных дел Ирана Исмаила Бегаи, прекращение боевых действий стало частью соглашения о прекращении огня, достигнутого между Ираном и США при посредничестве Пакистана.

Бегаи отметил, что Иран на всех этапах переговоров с региональными и международными сторонами, включая дискуссии в Исламабаде, поднимал вопрос о необходимости обеспечения одновременного прекращения огня по всему региону, включая Ливан. Он также добавил, что после переговоров в Исламабаде Иран продолжал следить за выполнением данного вопроса.