Южный Кавказ показал пример всему миру - благодаря Азербайджану

Автор: Лейла Таривердиева

Для построения мира нет и не может быть универсального рецепта. Это сложный и многоплановый процесс, требующий времени, дипломатических усилий, терпения и прагматизма. Но самое главное, с чего начинается мир, - это желание мира. Причем, желание искреннее.

Не посредники, не внешние игроки должны быть заинтересованы в построении мира, а сами стороны конфликта. Без этого ничего не получится. Классический пример - четверть века переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта при посредничестве держав. Армения и Азербайджан видели мир по-разному. Ереван рассчитывал на некую пародию на мир с сохранением за собой оккупированных территорий. А в Баку справедливый мир видели основанным на принципах международного права, без восстановления которых регион будет оставаться в состоянии постоянной конфликтности. Сегодня действие международного права в регионе восстановлено, что создало фундамент для мирного процесса. Благодаря мудрости и дальновидности победителя регион не превратился в арену мести, а разумный подход бывшего оккупанта позволил двум странам двигаться по этому пути без посторонних.

Обращаясь к участникам 152-й Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС), проходившей в Стамбуле, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал страны мира брать пример с Южного Кавказа. "Мы приветствуем шаги, предпринятые для построения мирного будущего, мира и процветания на Южном Кавказе, и надеемся, что это послужит примером для всего мира", - сказал турецкий лидер.

Заявление Президента Эрдогана о том, что эти процессы могут служить примером для всего мира, на первый взгляд может показаться слишком оптимистичным. Однако при более внимательном рассмотрении становится ясно: регион действительно переживает уникальный этап трансформации, который способен дать важные уроки международному сообществу.

Южный Кавказ десятилетиями оставался зоной затяжных конфликтов, недоверия и геополитического соперничества. Однако после Второй Карабахской войны ситуация начала меняться. Возник новый статус-кво, основанный не на замороженных конфликтах, а на попытках выстроить устойчивый баланс интересов. Главный урок, который можно вынести из этой ситуации: мир не возникает сам по себе. Он становится возможным тогда, когда стороны признают изменившиеся реалии и готовы двигаться вперед, опираясь на них, а не на фантастические амбиции или чувство мести.

Южный Кавказ действительно сегодня удивляет мир. Две страны, враждовавшие более тридцати лет, оставили вражду позади и строят нормальные отношения. Не на словах, а делая реальные шаги. После всего, что было, никто не ожидал, что ростки взаимопонимания здесь появятся раньше, чем через двадцать-тридцать лет. Но уже через пять лет после окончания конфликта бывшие противники удивили мир. При том, что все говорят о гибели международного права в поединке с грубой силой, на Южном Кавказе доказывают, что принципы, по которым человечество жило после Второй мировой, все еще актуальны и способны поддерживать стабильность. Война 2020 года и другие поражения привели и другую сторону конфликта к пониманию этой истины.

Все эти факторы запустили позитивный процесс, инициатором которого был Азербайджан, лично Президент Ильхам Алиев. Это тоже стало большой неожиданностью для всех. Страна, пережившая оккупацию, этнические чистки, геноцид и прочие беды, принесенные соседом, предложила ему после военного разгрома не позор и унизительный мир, а возможность стать добрыми соседями и вместе развивать регион. Урон, нанесенный Азербайджану Арменией за годы оккупации, в масштабах нашего региона сопоставим с ущербом, нанесенным Второй мировой войной. Если превращены в руины двадцать процентов территории небольшой страны, если ей пришлось потерять десятки тысяч своих граждан и принять в качестве беженцев и вынужденных переселенцев миллион, можно ли говорить о незначительном ущербе? Несмотря на это, Баку протянул руку мира Еревану.

История войн не знает подобных примеров. Войны заканчивались по-разному, но еще никогда поверженный агрессор не отделывался "легким испугом". Конечно, Армения заслужила самого сурового наказания, полной изоляции и отчуждения территорий в счет нанесенного ущерба, который она не в состоянии выплатить. Но что это значило бы для региона? Отсутствие гарантий безопасности, отсутствие гарантий стабильности для будущих поколений, торможение интеграционных процессов и развития, тяжелую моральную обстановку, постоянные риски и угрозы воспламенения нового конфликта.

В новогоднем обращении к народу 31 декабря 2025 года Президент Ильхам Алиев сказал: "Как страна, одержавшая Победу, мы протянули руку мира побежденной Армении, что также является проявлением нашей дальновидной политики. Мы не намерены вечно воевать. Мы не заримся на земли других стран. Использовав оружие для восстановления нашей территориальной целостности, мы обеспечили свои суверенные права в рамках Устава ООН, на основе резолюций Совета Безопасности ООН. Парафирование мирного договора с Арменией спустя всего пять лет после Отечественной войны еще раз демонстрирует величие нашего народа и мудрость нашей политики".

Мудрость и дальновидность это два ключевых слова, объясняющих, почему на Южном Кавказе больше нет войны. Есть еще слово ответственность. Азербайджан чувствует ответственность за регион. Как региональный лидер, как страна, способная на масштабные проекты и серьезные шаги. Региону, у которого есть такой лидер, нет необходимости искать поддержки и покровительства на стороне. В целом три страны Южного Кавказа сами способны решать свои задачи. не доставало лишь мира, чтобы запустить эти возможности. Мир позволил Армении, всегда находившейся в зависимости от внерегиональных акторов, оторваться от этой пуповины и почувствовать себя самостоятельной единицей. Не случайно в диалоге Баку и Еревана нет посторонних.

Помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в ходе панельной дискуссии в рамках Анатолийского дипломатического форума подчеркнул, что наша страна выступает за концепцию региональной ответственности и считает, что региональные проблемы должны решаться самими странами региона. Региональная ответственность, по его словам, означает принадлежность к региону и самостоятельное решение региональных проблем вместе с партнерами, без ожидания внешних решений или их навязывания.

Именно так всегда действовал сам Азербайджан. Теперь по этому принципу развиваются все процессы на Южном Кавказе.

Одной из ключевых особенностей происходящих процессов является акцент на экономическом сотрудничестве. Регион постепенно переходит от логики конфронтации к логике взаимной выгоды. В этом контексте особую роль играют транспортные и энергетические проекты, связывающие страны Южного Кавказа с более широкими рынками. Оккупация территорий соседа многие годы оставляла Армению вне доступа к этим возможностям. После завершения конфликта она благодаря инициативам Баку получила возможность ими воспользоваться. Такие инициативы создают основу для долгосрочной стабильности, потому что экономические интересы снижают вероятность новых конфликтов гораздо эффективнее, чем любые декларации.

В Армении начали осознавать еще один важный момент - неизбежность признания суверенитета и территориальной целостности соседей. Только официальный отказ от территориальных амбиций может стать самым прочным гарантом сохранения армянской государственности. Никакие внешние покровители не способны гарантировать Армении безопасность так, как это делает добрососедство. Мир с соседями - это лучшая гарантия.

Южный Кавказ сегодня - это пример того, как даже самые сложные и болезненные конфликты могут перейти в стадию постепенной нормализации. Нельзя сказать, что этот процесс близится к завершению и идет легко, однако дорогу, как говорится, осилит идущий. Именно в этом, думается, заключается главный посыл, который имел в виду Реджеп Тайип Эрдоган: мир не строится мгновенно, но он возможен там, где есть готовность к компромиссу, прагматизм и ориентация на будущее.

"Мы были в состоянии войны более тридцати лет. Теперь мы живем в мире уже шесть месяцев. Мы учимся жить в условиях мира. Могу сказать, что это особое чувство". Эти слова Президент Ильхам Алиев произнес на церемонии вручения "Премии Заида за человеческое братство" в феврале 2026 года.

Желаем всем тем странам и народам, что сейчас находятся в состоянии конфликтов, пережить это особое чувство.