"Сабах" в меньшинстве обыграл "Карабах"

В центральном матче 28-го тура Мисли Премьер-лиги "Карабах" принимал "Сабах".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча прошла на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и завершилась минимальной победой лидера чемпионата - 1:0.

На 14-й минуте матча Микельс не сумел реализовать пенальти. Однако на 45-й минуте "Сабах" все же вышел вперед- в составе гостей отличился Абдулла Хайбуллаев.

Позже, на 46-й минуте автор гола Абдулла Хайбуллаев был удален с поля за грубость против Джони Монтиэля.

После этого матча "Карабах" с 56 очками остался на втором месте чемпионата. "Сабах", набравший 69 очков, увеличил отрыв от преследователя.