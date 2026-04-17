Международный ковровый форум в Баку усилит культурный диалог между странами

С 1 по 3 мая в Баку при организационной поддержке ОАО "Азерхалча" и Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", а также при содействии Министерства экономики и Агентства по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO) пройдет второй Международный ковровый форум 2026. Мероприятие объединит ведущих международных экспертов, дизайнеров, производителей, исследователей, экспортёров и представителей креативной индустрии ковроткачества.

В преддверии события в интервью Trend Life Марьям Гафурова - предприниматель и основатель Tumar Carpets, галереи ковров ручной работы с филиалами в Алматы и Астане, поделилась своими ожиданиями от форума, передает Day.Az.

Марьям Гафурова специализируется на изучении туркменских племенных орнаментов, их символики и культурного значения. Коллекция галереи включает тысячи уникальных изделий из Туркменистана, Афганистана и Индии. Имея опыт работы в различных сферах бизнеса и степень магистра с фокусом на маркетинг и культурную идентичность, Марьям увидела потенциал продвижения традиционного ковроткачества через современные коммуникационные каналы. Tumar Carpets - это не только галерея, но и блог с шестилетней историей, который служит платформой для популяризации традиционных ремёсел. Проект выступает мостом между мастерами и коллекционерами, стремящимися привнести в свои пространства подлинные изделия ручной работы.

"Я представляю проведение второго Международного фестиваля ковра в Баку как масштабное культурное событие, объединяющее мастеров, дизайнеров и исследователей со всего мира. Это не просто выставка, а живая платформа, где традиции встречаются с современностью, а национальные школы ковроткачества обмениваются опытом и идеями. Мы живем в то время, где у нас не существует границ, самое важное для меня это обмен опытом, нам открыты все двери. Я ожидаю, что это событие станет не только демонстрацией уникальных ковров и техник, но и важным шагом в сохранении и популяризации этого искусства на международном уровне", - отметила М. Гафурова.

По ее словам, фестиваль усилит культурный диалог между странами, позволит мастерам заявить о себе, а зрителям - глубже понять символику, историю и душу ковра как искусства.

"Для меня это событие - не только про традиции, но и про вдохновение, новые связи и развитие ремесла в современном мире. Ковёр ручной работы - это не просто предмет интерьера. Это носитель культуры, истории и идентичности. Наша задача как владельцев галерей - не ограничиваться продажей. Мы выступаем как хранители и проводники наследия. Мы формируем не спрос - мы формируем ценность", - подчеркнула М. Гафурова.

Когда ковёр представлен правильно, он перестаёт быть "декором" и становится символом статуса, элементом культурного кода, частью интеллектуального интерьера. Именно через это восприятие ковры ручной работы занимают своё место на мировом премиальном рынке.

"На мой взгляд, ценность ковра формируется не только через его внешний вид, но и через понимание его истории, символики и ручного труда. Работая с коврами из Афганистана, Туркменистана и Индии, мы видим, что за каждым изделием стоит не просто дизайн, а целый культурный код. Орнаменты часто несут символический смысл - защиту, благополучие, семейные ценности - и когда это раскрывается, восприятие ковра становится глубже.

Статусная ценность формируется через уникальность и ручную работу. В мире массового производства именно подлинность, время и мастерство становятся новой роскошью. Культурная ценность усиливается через правильную подачу - через истории, фестивали и живое знакомство с ремеслом. Поэтому важно не просто показывать ковры, а раскрывать их смысл", - сказала М. Гафурова.

Сторителлинг и подтверждение подлинности - ключевые инструменты, которые позволяют раскрыть настоящую ценность ковра. Сторителлинг помогает донести до аудитории, что за каждым ковром стоит история - его происхождение, символика орнаментов и труд мастера.

"Подтверждение подлинности усиливает эту ценность: важно показывать, что это ручная работа, ограниченные в количестве изделия, на создание которых уходит от нескольких месяцев до полутора лет. Именно это понимание - времени, труда и уникальности - меняет восприятие и превращает ковер из предмета быта в объект престижа, смысла и культурной идентичности", - отметила она.

История и происхождение задают ковру смысл: понимая, из какого региона он происходит и какие традиции за ним стоят, человек начинает видеть в нём не просто изделие, а часть культуры и наследия. Мастерство исполнения усиливает эту ценность - это ручной труд, требующий месяцев, а иногда и более года работы. Осознание вложенного времени и навыка формирует уважение и ощущение подлинности.

"Правильная подача объединяет всё это: через сторителлинг, визуальный контекст и объяснение символики. Именно она помогает человеку не просто увидеть ковёр, а понять его. Важно развивать культуру ковроткачества среди молодежи и задавать новые тренды. Именно молодое поколение формирует будущий спрос и отношение к таким изделиям.

Для этого необходимо говорить с аудиторией на современном языке - через дизайн, социальные сети, коллаборации с брендами и дизайнерами. Ковёр должен восприниматься не только как традиция, но и как актуальный элемент стиля и самовыражения. Люди всегда откликаются на красивую визуальную подачу", - добавила Марьям Гафурова.

