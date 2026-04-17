В Международном центре мугама прошел вечер, посвященный вкладу деятелей культуры в национальное наследие

В Международном центре мугама состоялась оригинальная и запоминающаяся программа "Məşqətə - mənim tarixim". Вечер был посвящен вкладу известных деятелей культуры в развитие национального наследия, а также поэзии Саидага, Шафаи, Алекбера Шахида, Алекпера Бакира, Сайяф и Рустама Самеда, чьи газели и стихи по сей день занимают важное место в репертуаре исполнителей мугама. Ведущим встречи выступил писатель и драматург Ильгар Фахми, передает Day.Az.

В своем выступлении заслуженный артист, культурный посол Узбекистана, директор Центра Сахиб Пашазаде особо подчеркнул неоценимый вклад в сохранение и развитие национального музыкального искусства таких выдающихся мастеров, как Ахсан Дадашов и Алибаба Мамедов.

Заслуженный работник культуры Рахиб Азери и востоковед Хейбат Хейбатов также поделились размышлениями о них и о творческом пути целой плеяды прославленных деятелей, таких как Шовкет Алекберова, Мирза Бабаев, Эльмира Шабанова, Яшар Нури и других. Кроме того, выступавшие поделились теплыми воспоминаниями о жизни и деятельности Алифаттаха Шахбазова и Саидаги Ахундзаде.

Музыкальная часть вечера прошла на одном дыхании и подарила аудитории незабываемые эмоции. С живым интересом зрители встретили выступления народного артиста Тейюба Асланова, заслуженного деятеля искусств Агиля Меликова и солистов Центра мугама: Миралама Мираламова, Камилы Набиевой, Мамеда Наджафова, Гусейна Меликова и Гюнай Имамвердиевой. Своим мастерством слушателей также впечатлили ханенде Фарид Алиев и популярные исполнители Низами Алиев и Шамси Мамедов. Особую атмосферу вечеру придали поэтические произведения, проникновенно прозвучавшие в исполнении чтеца Гусейнаги Асланова.

Ханенде сопровождали талантливые музыканты: Салех Салахов (тар), Джейхун Мурадов (кяманча), Мехта Магомедализаде (канон), Рафаэль Аскеров (балабан) и Эмин Джабраилов (нагара).

