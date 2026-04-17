Азербайджан поддерживает концепцию региональной ответственности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, в ходе панельной дискуссии в рамках Анталийского дипломатического форума.

По его словам, Азербайджан выступает за концепцию "региональной ответственности" и считает, что региональные проблемы должны решаться самими странами региона.

"Региональная ответственность означает принадлежность к региону и самостоятельное решение региональных проблем вместе с партнерами, без ожидания внешних решений или их навязывания", - отметил помощник Президента.

Х.Гаджиев подчеркнул, что этот подход включает региональное сотрудничество, интеграцию и совместное лидерство.

Отметим, что сегодня в Анталии начал работу Пятый Анталийский дипломатический форум (ADF2026), организованный Министерством иностранных дел Турции под эгидой Президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Мероприятие, которое продлится до 19 апреля, проходит в Конгрессно-выставочном центре NEST.