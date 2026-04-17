https://news.day.az/world/1828516.html
Сторонники Карапетяна спровоцировали в Ереване потасовку с полицией - ВИДЕО
У здания Антикоррупционного суда Армении между сторонниками Самвела Карапетяна и полицейскими произошла потасовка, спровоцированная первыми.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, там сегодня продолжается заседание по делу Самвела Карапетяна.
Полиция задержала 17 человек.
Ранее члены партии Самвела "Сильная Армения" организовали шествие в его поддержку.
