Представители Азербайджана и США обсудили сотрудничество в области ИИ

Представители Азербайджана и США обсудили сотрудничество в области искусственного интеллекта.

Обсуждения состоялись в ходе встречи заместителя министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахмана Гумматова с главным советником Бюро по экономическим, энергетическим и деловым вопросам Государственного департамента США Ребеккой Нефф, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство.

На встрече было отмечено, что отношения между Азербайджаном и США поднялись до уровня стратегического партнерства, а также подчеркнута важность более эффективного использования существующего потенциала сотрудничества.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о международных транспортных коридорах, проходящих через территорию Азербайджана, инициативе "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP), возможностях сотрудничества в рамках Хартии стратегического партнерства по направлениям транспорта и искусственного интеллекта.

Наряду с этим были рассмотрены возможности участия американских компаний в реализуемых в Азербайджане проектах транспортной инфраструктуры, инициативах в сфере искусственного интеллекта, центрах обработки данных и других приоритетных областях.