Южный газовый коридор должен быть полностью задействован, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар на Анталийском дипломатическом форуме.

Как передает Day.Az, об этом сообщает специальный корреспондент Trend.

По его словам, приоритетом является максимально эффективное использование существующей энергетической инфраструктуры.

"Для самого первого шага, который мы предлагаем, необходимо полностью использовать существующую инфраструктуру. Мы уже говорили, что примерно 16 млрд кубометров газа поставляется в Европу и Турцию вместе взятое. Но также существует еще 15-16 млрд кубометров свободных мощностей. С некоторыми небольшими инвестициями нам необходимо использовать существующую инфраструктуру", - сказал Байрактар.

Говоря о нефтяной инфраструктуре, он отметил наличие значительных резервных мощностей в трубопроводе Баку-Тбилиси-Джейхан.

"При дополнительных инвестициях, я думаю, там все еще имеется как минимум 400, возможно 500 тысяч баррелей в сутки свободных мощностей. Поэтому нам необходимо использовать существующие трубопроводы", - добавил министр.

Отметим, что сегодня в Анталии начал работу Пятый Анталийский дипломатический форум (ADF2026), организованный Министерством иностранных дел Турции под эгидой Президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Мероприятие, которое продлится до 19 апреля, проходит в Конгрессно-выставочном центре NEST.