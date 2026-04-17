"Барселона" хочет подписать вундеркинда из Бразилии

"Барселона" проявляет серьезный интерес к 16-летнему таланту "Палмейраса" Эдуардо Консейсао, который ярко проявляет себя на чемпионате Южной Америки U-17.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, бразильский клуб оценивает своего игрока в 50 миллионов евро плюс бонусы, несмотря на то что сумма отступных в контракте составляет 100 миллионов. При этом "Палмейрас" готов рассматривать предложения и вести переговоры, сообщает İdman.Biz.

Основным конкурентом "Барселоны" считается "Манчестер Сити", который уже предложил около 40 миллионов евро. Также интерес к футболисту проявляет "Челси".

Консейсао получил прозвище "король дриблинга" благодаря своей технике, скорости и уверенной игре один в один. В "Барселоне" рассматривают его как важную часть будущего проекта и стремятся оформить трансфер как можно быстрее, чтобы не упустить игрока, как это уже происходило с другими юными звездами.