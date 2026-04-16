В Баку провели спецоперацию: задержаны наркокурьеры

Сотрудниками Бинагадинского районного управления полиции были проведены операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Об этом сообщили Day.Az в Министерство внутренних дел Азербайджана.

В ходе мероприятий у подозреваемых в наркокурьерской деятельности на территории столицы Эльнура Мамедова и его знакомого Эльмара Балашова было изъято 14 кг 131 г опия и марихуаны, у Хикмета Керимли - 24 кг 256 г марихуаны, у Вюсала Иманова - 2 кг 300 г марихуаны, а также 500 таблеток с психотропным содержанием, у Мовлуда Алиева - 7 кг 527 г марихуаны и опия, у Санани Сулейманова - 5 кг 815 г марихуаны и опия.

В результате проведенных операций из незаконного оборота в общей сложности изъято 54 килограмма наркотических средств.

Задержанные заявили, что приобрели наркотики у граждан Ирана, с которыми познакомились в социальных сетях, и планировали доставить их по различным адресам в столице для дальнейшего распространения.

По данным фактам возбуждено уголовное дело. В отношении всех задержанных по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста.