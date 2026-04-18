В Китае научились воскрешать iPhone

В Китае стала востребованной услуга восстановления внешнего вида смартфонов Apple. На это обратило внимание издание Wccftech, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты увидели набравшее популярность в китайском сегменте соцсетей видео, которым поделился блогер Pixel Gamer 4k. На нем видно, как специалист восстанавливает корпус поврежденного iPhone 17 Pro Max. Авторы издания пришли к выводу, что такая услуга стала востребованной в регионе, так как для большинства пользователей смартфон Apple является очень дорогим приобретением.

На видео мастер сперва оценивает сколы и царапины на алюминиевом корпусе флагмана. Затем он очищает и обезжиривает повреждения, разводит определенный полимерный состав и наносит его на трещины. После того как специальная шпаклевка засохнет, специалист шлифует и красит аппарат, фактически воскрешая его внешний вид, доводя до идеала.

Pixel Gamer 4k сравнил обслуживание смартфона с ремонтом автомобилей. Журналисты Wccftech заметили, что в Китае средняя заработная плата примерно в четыре раз ниже, чем в США, поэтому флагманский смартфон Apple является дорогим приобретением для большинства. Поэтому подобный вид услуг набирает популярность.