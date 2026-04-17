Азербайджан развивает транскаспийскую связность и региональные транспортные коридоры.

Как передает Day.Az со ссылкой на специального корреспондента Trend, об этом заявил помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, в ходе панельной дискуссии в рамках Анталийского дипломатического форума.

По его словам, Азербайджан последовательно развивает региональную связность и транспортно-энергетические коридоры.

"Мы начали с сотрудничества Азербайджан-Грузия-Турция, включая Баку-Тбилиси-Карс, и сейчас расширяем эти форматы", - сказал он.

Х.Гаджиев отметил, что особое значение имеет развитие транскаспийской связности.

"Мы вместе с нашими центральноазиатскими братьями строим транскаспийскую связность. Следующим шагом может стать модель Зангезурского коридора, которая обеспечит дополнительную связанность для региона", - добавил помощник Президента.

Отметим, что сегодня в Анталии начал работу Пятый Анталийский дипломатический форум (ADF2026), организованный Министерством иностранных дел Турции под эгидой Президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Мероприятие, которое продлится до 19 апреля, проходит в Конгрессно-выставочном центре NEST.