Пезешкиан поблагодарил Пакистан за посреднические усилия

Президент Ирана Масуд Пезешкиан встретился в Тегеране с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Пакистана, фельдмаршалом Асимом Муниром.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, Пезешкиан высоко оценил роль Исламабада в посредничестве и обеспечении перемирия в конфликте между Ираном, США и Израилем, подчеркнув, что Тегеран нацелен на достижение устойчивого мира и стабильности в регионе при условии защиты прав иранского народа в рамках международного права.

Президент также выразил благодарность пакистанскому официальному лицу за гостеприимство, оказанное иранской делегации во время переговоров с США в Исламабаде.

Пезешкиан отметил принципиальную позицию Ирана по отношению к мусульманскому миру, подчеркнув, что Иран рассматривает все исламские страны как братские и что недавние действия против военных баз США в регионе были предприняты исключительно в целях самообороны в ответ на вынужденные обстоятельства.