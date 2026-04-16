В Казахстане заявили о готовности сотрудничать с Азербайджаном в газовой сфере

Казахстан готов сотрудничать с Азербайджаном в газовой сфере.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам председатель правления АО НК QazaqGaz Алибек Жамауов, в рамках международной научно-практической конференции на тему "Туркменистан - Китайская Народная Республика: 20 лет стратегического сотрудничества в газовой отрасли".

Председатель правления QazaqGaz отметил успешный опыт сотрудничества с Азербайджаном в нефтяном секторе.

"Мы экспортируем через Каспийское море в Азербайджан порядка 1,5 миллиона тонн нефти, которая далее поступает в трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан. Мы были бы рады сотрудничать с Азербайджаном и в газовой сфере", - пояснил он.

Кроме того, Жамауов отметил, что ежегодный объем транзита туркменского природного газа в Китай через территорию Казахстана составляет около 35 миллиардов кубометров.

Глава нацкомпании подчеркнул стратегическую роль газопровода Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай (ТУК). По его словам, помимо туркменского сырья, Узбекистан и Казахстан ежегодно поставляют по этому маршруту еще по 5 миллиардов кубометров газа каждый.

"На сегодняшний день мы экспортируем порядка 5 миллиардов кубометров газа. Конечно, нам хотелось бы увеличить объемы экспорта, но конкретные цифры возможного роста пока не определены, так как ситуация на рынке меняется ежедневно", - добавил Алибек Жамауов.