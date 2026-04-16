Директор школы, обвиняемая в мошенничестве, экстрадирована из Турции в Азербайджан

В соответствии с требованиями Конвенции "Об экстрадиции" от 13 декабря 1957 года, компетентные органы Турецкой Республики удовлетворили ходатайство Генеральной прокуратуры об экстрадиции гражданки Азербайджанской Республики Гусейновой Севиндж Алисафа гызы.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что по уголовному делу, расследуемому в прокуратуре Сураханского района города Баку, установлены обоснованные подозрения в том, что Гусейнова Севиндж Алисафа гызы, работая директором школы, злоупотребляя своим служебным положением, путём мошенничества завладела денежными средствами нескольких лиц на общую сумму 69 тысяч манатов.

В связи с этим было принято решение о привлечении Севиндж Гусейновой в качестве обвиняемой по фактам мошенничества, совершённого с использованием служебного положения, с причинением значительного ущерба и повторно, а также злоупотребления должностными полномочиями. В связи с уклонением от следствия и сокрытием она была объявлена в международный розыск. В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий Севиндж Гусейнова была задержана на территории Турции.

В настоящее время Пенитенциарная служба Министерства юстиции принимает меры по её доставке в нашу страну.

Вместе с тем Генеральная прокуратура продолжает тесное сотрудничество с зарубежными партнёрскими структурами, в том числе с Интерполом, в целях установления местонахождения разыскиваемых лиц за рубежом и их доставки в Азербайджанскую Республику.