Подготовка к WUF13 и ключевые цели сессии обсуждались в Вене

С целью презентации общественности предстоящей в Баку 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Офисе ООН и штаб-квартире ОБСЕ в Вене состоялись мероприятия на тему безопасных и устойчивых городов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, мероприятия были организованы совместно постоянным представительством Азербайджана при Организации Объединенных Наций в Вене, Организацией ООН по промышленному развитию (ЮНИДО), Программой ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат), ОБСЕ и мэрией города Вены.

В рамках мероприятий была предоставлена информация о подготовительных работах к WUF13, ключевых целях Азербайджана в данном контексте, а также проведены обсуждения по вопросам градостроительства, зеленой трансформации, устойчивых к изменению климата городов и доступного жилья. Кроме того, состоялся обмен мнениями об опыте городов Вена, Баку и Базель в контексте развития и трансформации городов.

В дискуссиях азербайджанскую сторону представляли заместитель руководителя Аппарата Государственного комитета градостроительства и архитектуры, заместитель национального координатора WUF13 Гюльшан Рзаева и начальник Управления климатической дипломатии Министерства иностранных дел Эльчин Аллахвердиев.

В мероприятиях приняли участие представители стран, аккредитованных при международных и региональных организациях в Вене, и заинтересованные специалисты.