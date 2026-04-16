Хорошая новость для получающих пособия

Детям, обучающимся очно и получающим ежемесячную пенсию или пособие по случаю потери кормильца, выплаты производятся до достижения ими 23 лет. Если ранее от них требовалось ежегодно предоставлять справку из учебного заведения, то теперь это требование отменено.

Об этом сообщили Day.Az в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

"Благодаря новому цифровому решению, внедренному Центром цифровых инноваций DOST при министерстве и Государственным фондом социальной защиты, процесс полностью автоматизирован.

Информация о том, что дети до 23 лет, обучающиеся очно в стране и являющиеся детьми умерших или погибших лиц, получают образование, в электронном виде поступает из базы данных "Студент-выпускник" Государственного экзаменационного центра Азербайджана. Таким образом, процесс продолжения выплат обеспечивается автоматически.

Статус обучения обновляется ежемесячно, и необходимость предоставления справок для продления выплат отпадает.

В результате нововведения срок выплат пенсий и пособий по потере кормильца был автоматически продлен без требования справок для более чем 11,5 тысячи обучающихся на очной форме", - говорится в сообщении.