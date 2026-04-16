Увеличен уставный капитал «Азеркосмос»
Уставный капитал Космического агентства Азербайджанской Республики увеличен.
Как передает Day.Az, премьер-министр Али Асадов подписал в связи с этим соответствующее постановление.
Согласно документу, уставный капитал "Азеркосмос" увеличен на 94 миллиона манатов, с 473 605 880 до 567 605 880 манатов.
