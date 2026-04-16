ВС США ударили по лодке с «наркотеррористами» в Тихом океане

Южное командование ВС США сообщило в соцсети о новом ударе по лодке в Тихом океане, в которой якобы находились наркотеррористы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно публикации, судном управляли члены террористической организации. Однако не уточняется, какой именно.

"Разведданные подтвердили, что судно следовало по известным маршрутам наркоторговли в восточной части Тихого океана и было задействовано в операциях по незаконному обороту наркотиков", - говорится в посте.

В командовании добавили, что при атаке не выжили "трое мужчин-наркотеррористов".