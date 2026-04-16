Главе офиса партии Карапетяна предъявлено обвинение

Главе офиса оппозиционной партии Самвела Карапетяна "Сильная Армения" предъявлено обвинение по подозрению в нарушении законодательного запрета на благотворительность.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-секретарь партии Марианна Гахраманян.

"Власти пытаются создать имитацию того, что "Сильная Армения" путем благотворительности пытается вести незаконную деятельность", - утверждает она.

Кроме того, по словам Гахраманян, задержаны еще 15 сторонников партии. В то же время в Антикоррупционном комитете Армении сообщили о задержании 14 человек в рамках расследуемого уголовного дела.