https://news.day.az/world/1828266.html Главе офиса партии Карапетяна предъявлено обвинение Главе офиса оппозиционной партии Самвела Карапетяна "Сильная Армения" предъявлено обвинение по подозрению в нарушении законодательного запрета на благотворительность. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-секретарь партии Марианна Гахраманян.
"Власти пытаются создать имитацию того, что "Сильная Армения" путем благотворительности пытается вести незаконную деятельность", - утверждает она.
Кроме того, по словам Гахраманян, задержаны еще 15 сторонников партии. В то же время в Антикоррупционном комитете Армении сообщили о задержании 14 человек в рамках расследуемого уголовного дела.
