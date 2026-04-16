Ремонтно-восстановительные работы на этой дороге в Баку завершились

Работы, стартовавшие несколько дней назад с целью устранения последствий, вызванных интенсивными осадками, выполнены качественно и в сжатые сроки. На территории приняты превентивные меры с целью предотвращения дополнительных рисков.

Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, для восстановления устойчивости дороги и обеспечения безопасности движения транспорта проведены восстановительные работы.

Было построено новое земляное полотно и основание дороги, после чего уложено новое асфальтовое покрытие необходимой толщины.

Наряду с этим на территории были проведены специальные дренажные работы для эффективного отвода поверхностных вод.