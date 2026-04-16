https://news.day.az/world/1828227.html Мощный пожар на НПЗ в Австралии - ВИДЕО На нефтеперерабатывающем заводе Viva Energy в Гилонге (Австралия) вспыхнул крупный пожар. Как сообщает Day.Az, это один из двух оставшихся действующих НПЗ в Австралии. Пожар начался в секции моторного бензина, пламя поднялось на высоту до 60 метров, были взрывы. Пострадавших нет. Причина - техническая неисправность оборудования.
Завод в Гилонге обеспечивает около 50% топлива для штата Виктория и примерно 10% общенационального производства.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре