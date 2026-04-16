Мощный пожар на НПЗ в Австралии

На нефтеперерабатывающем заводе Viva Energy в Гилонге (Австралия) вспыхнул крупный пожар.

Как сообщает Day.Az, это один из двух оставшихся действующих НПЗ в Австралии.

Пожар начался в секции моторного бензина, пламя поднялось на высоту до 60 метров, были взрывы.

Пострадавших нет. Причина - техническая неисправность оборудования. Завод в Гилонге обеспечивает около 50% топлива для штата Виктория и примерно 10% общенационального производства.