Спектакль "Бессмертный", посвященный Натигу Гасымову, представлен в Мингячевире при поддержке Фонда Гейдара Алиева

В Мингячевире, где в когда-то жил Национальный герой Азербайджана Натиг Гасымов, был представлен моноспектакль "Бессмертный", посвященный его памяти.

Как передает Day.Az, показ состоялся при организации Фонда Гейдара Алиева, Министерства культуры, Союза театральных деятелей Азербайджана, Сумгаитского государственного драматического театра и Мингячевирского государственного драматического театра.

Автор сценического произведения и художник-постановщик - Эльшан Сарханооглу, режиссер-постановщик - народный артист Фирудин Магеррамов, режиссер - Умид Аббасзаде.

В моноспектакле выступил актер Сумгаитского государственного драматического театра Элай Хасыев.

В сценическом произведении изображены мужество, патриотизм и самоотверженность Национального героя Натига Гасымова. В спектакле инсценированы его сопротивление осаде армян в течение пяти дней после потери шестерых сослуживцев и героизм, проявленный им для спасения жизней 22 жителей, взятых в заложники в Ходжалы.

Натиг Гасымов родился в 1971 году в селе Кичик Гарамурадлы Гедабекского района. В раннем возрасте его семья переехала в Мингячевир. Во время Первой Карабахской войны он добровольцем отправился на фронт и проявил беспримерное мужество в боях.

В 1992 году в селе Пирляр Ходжалинского района Натиг Гасымов, хотя и оказался в осаде на пять дней в одиночку, не сдался, оказывая сопротивление армянам. Когда армяне пригрозили убить 22 жителей, взятых в заложники в Ходжалы, он сложил оружие и вышел из укрытия в Албанской церкви. Однако до последнего момента он не отдал армянам Азербайджанский флаг.

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 25 июня 2024 года он посмертно был удостоен звания "Национальный герой Азербайджана".