Присоединение Азербайджана к формату стран ЦА отражает новые геополитические реалии - Мередов
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель председателя Кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов в ходе панельной дискуссии в рамках Анталийского дипломатического форума.
По его словам, создание формата консультативных встреч глав государств Центральной Азии и решение Азербайджана присоединиться к нему стало закономерным шагом.
"Решение Азербайджана присоединиться к этому формату стало естественным шагом и логичным ответом на меняющиеся процессы в мировой политике", - отметил он.
Мередов подчеркнул, что данный формат направлен на координацию усилий ради мира, добрососедства и экономического роста в регионе.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре