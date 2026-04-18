Присоединение Азербайджана к формату стран ЦА отражает новые геополитические реалии

Присоединение Азербайджана к формату стран Центральной Азии отражает новые геополитические реалии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель председателя Кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов в ходе панельной дискуссии в рамках Анталийского дипломатического форума.

По его словам, создание формата консультативных встреч глав государств Центральной Азии и решение Азербайджана присоединиться к нему стало закономерным шагом.

"Решение Азербайджана присоединиться к этому формату стало естественным шагом и логичным ответом на меняющиеся процессы в мировой политике", - отметил он.

Мередов подчеркнул, что данный формат направлен на координацию усилий ради мира, добрососедства и экономического роста в регионе.