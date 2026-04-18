На юге Азербайджана произошел оползень

В Лянкяранском районе слой грунта сошел в реку Улум.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, оползень зафиксирован на территории села Сепаради.

Слой грунта протяженностью около 200 метров, с высоты примерно 7 метров сошел в реку Улум. По словам местных жителей, оползень продолжается уже длительное время и после последних дождей стал более активным.

По правому и левому берегам реки Улум уже возведены дамбы протяженностью до 500 метров.