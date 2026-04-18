https://news.day.az/politics/1828710.html Джейхун Байрамов встретился с португальским коллегой Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с государственным министром и иностранных дел Португалии Паулу Ранжел. Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в аккаунте в X. Встреча состоялась в рамках Дипломатического форума в Анталье.
Стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений, расширение политического диалога, укрепление сотрудничества в экономической, торговой и энергетической сферах, а также взаимодействие в рамках международных организаций.
Также были рассмотрены возможности дальнейшего укрепления сотрудничества посредством открытия посольства Португалии в Азербайджане.
