Прошло 33 года со дня Башлыбельской трагедии

Прошло 33 года со дня бойни в селе Башлыбель, учиненной в апреле 1993 года во время оккупации Арменией Кяльбаджарского района Азербайджана, передает Day.Az.

В тот период 62 жителя села Башлыбель, которым не удалось вовремя покинуть свои дома, укрылись от врага в горных пещерах вблизи села. Они пробыли там 18 дней. 18 апреля армяне обнаружили местонахождение жителей села. В результате 18 жителей села были убиты, 14 - взяты в заложники. 30 человек, которым удалось спастись, 113 дней укрывались от врага в других пещерах. 17 июля они покинули свои убежища и смогли выйти из армянского окружения, передвигаясь по ночам горными тропами.

Информация о трагедии в Башлыбеле отражена также в ежегодном отчете Бюро по демократии, правам человека и труду Государственного департамента США о состоянии прав человека в странах мира за 2021 год.

После освобождения Кяльбаджарского района от оккупации азербайджанская сторона обнаружила рядом с пещерами место захоронения тех, кто был зверски убит армянскими вооруженными силами.

Показания свидетелей, оставшихся в живых, подтверждают, что во время резни в Башлыбеле некоторые из жителей села были взяты в заложники, и они до сих пор считаются пропавшими без вести.

Исторические, культурные и религиозные объекты Башлыбеля, одного из старейших и крупнейших сел Кяльбаджарского района, были разрушены во время оккупации.