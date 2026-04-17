Армения заинтересована в развитии экономических и энергетических связей на Южном Кавказе

Армения заинтересована в развитии экономических и энергетических связей в регионе Южного Кавказа.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян в ходе панельной дискуссии в рамках Анталийского дипломатического форума, передает Day.Az.

По его словам, обеспечение устойчивого мира требует постоянной работы и институционального подхода.

"Построение стабильности и мира требует постоянных, ежедневных усилий. Мир не достигается один раз - его необходимо постоянно поддерживать и институционализировать", - отметил В. Костанян.

Он подчеркнул, что Армения также придает важное значение развитию экономических связей в регионе.

"Мы уже начали торговлю с Азербайджаном и надеемся, что в ближайшем будущем Армения также начнет экспортировать товары в Азербайджан", - сказал заместитель министра.

По его словам, перспективным направлением является энергетическое сотрудничество и развитие региональной связности.

"Энергетическая безопасность является важным компонентом потенциального сотрудничества не только на двустороннем, но и на региональном уровне. Мы заинтересованы в диверсификации источников энергоснабжения и в том, чтобы стать транзитным хабом для энергоресурсов, идущих из Центральной Азии и Азербайджана в Европу", - отметил В. Костанян.

Он также сообщил, что Армения участвует в крупных инфраструктурных проектах с США.

"Мы реализуем три крупных проекта с нашими американскими партнерами, включая железные дороги, автомобильные дороги, а также энергетические сети и трубопроводы", - добавил заместитель министра.

Он подчеркнул важность развития возобновляемой энергетики и сотрудничества с ЕС.

"Армения является одним из лидеров в регионе по производству "зеленой" энергии. Мы также планируем строительство новой атомной электростанции и активно расширяем сотрудничество с Европейским союзом", - сказал В. Костанян.

По его словам, европейский вектор развития имеет стратегическое значение.

"Сотрудничество с ЕС крайне важно для нас и отражает европейские устремления армянского народа. В этом контексте европейское будущее Грузии также имеет большое значение для Армении", - отметил В. Костанян.