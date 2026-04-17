Туристические возможности Азербайджана представлены в Турции

С 13 по 17 апреля в Турции прошла серия ознакомительных мероприятий, организованных официальным представительством Бюро по туризму Азербайджана в этой стране.

Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве по туризму, программа, в которой приняли участие 10 представителей местной туристической индустрии, включая ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), охватила города Измир, Анкара, Мерсин и Стамбул.

На мероприятиях с участием около 500 туристических компаний и представителей турецких СМИ Азербайджан был представлен как привлекательное туристическое направление в течение всего года. Участникам была предоставлена подробная информация о возможностях в сфере городских туров, шоппинг-туризма, приключенческого и активного отдыха, культурных и деловых мероприятий, а также проведены встречи в формате B2B.

В рамках программы особое внимание было уделено северному и северо-западному туристическим маршрутам Азербайджана, на первый план были выдвинуты туристическая инфраструктура и потенциал зимнего туризма данных регионов.

В мероприятии, прошедшем в Анкаре, приняли участие представители посольства Азербайджана в Турции.

Отметим, что за январь-март 2026 года число посетителей из Турции в Азербайджан увеличилось на 13,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 105 265 человек.