Проведена первая неформальная встреча спикеров парламентов стран-членов ТЮРКПА

В рамках 152-й Ассамблеи Межпарламентского Союза состоялась первая неформальная встреча спикеров парламентов стран-членов ТЮРКПА.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Отдел прессы и связей с общественностью парламента Азербайджана, спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выступила на встрече.

Спикер азербайджанского парламента отметила, что Милли Меджлис, как и всегда, будет и впредь последовательно поддерживать устойчивое развитие ТЮРКПА. Она подчеркнула, что наши народы и страны тесно связывают общие история, язык и культурно-духовные ценности. По её словам, отношения сотрудничества между нашими братскими странами успешно и динамично развиваются как в двустороннем, так и в многостороннем формате.

Спикер Милли Меджлиса заявила, что, невзирая на исходящие из окружающего наши братские страны географического пространства геополитическую напряжённость и угрозы, наши отношения, построенные на взаимной поддержке и надёжном партнёрстве, а также единство и солидарность наших стран только продолжают укрепляться. Эти единство и солидарность обеспечивают развитие и сотрудничество и вносят существенный вклад в мир и стабильность на региональном и глобальном уровнях.

Было отмечено последовательное ведение Азербайджаном деятельности во имя более тесной интеграции Тюркского мира, роста его политической и экономической мощи, а также повышения его международного авторитета. Расширение и укрепление связей с братскими тюркскими государствами представляет собой одно из основных приоритетных направлений внешней политики Азербайджана.

Именно в этом смысле, по словам спикера Сахибы Гафаровой, по инициативе Президента Азербайджана господина Ильхама Алиева в июле 2024-го года в культурной столице - городе Шуша - состоялась первая неформальная встреча глав государств Организации Тюркских Государств. Впоследствии эта традиция была продолжена, и следующая неформальная встреча на высшем уровне состоялась в 2025-м году в Будапеште.

Сказав, что Милли Меджлис поддерживает инициативу проведения неформальных встреч спикеров парламентов-членов ТЮРКПА в рамках Ассамблей Межпарламентского Союза, Сахиба Гафарова заявила, что эти встречи создают условия для оценки нашего сотрудничества не только в рамках ТЮРКПА, но и в рамках других международных организаций и структур, а также для обсуждения представляющих интерес вопросов в искренней обстановке. Было отмечено, что встречи в таком формате весьма значимы в смысле обсуждения вопросов на повестке дня, а также защиты общих интересов и координации дальнейшей деятельности.

Встреча продолжилась выступлениями спикеров парламентов других стран-членов организации и дискуссиями.