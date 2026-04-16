Сахиба Гафарова выступила на заседании 152-й Ассамблеи Межпарламентского союза

Спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова выступила с речью на заседании 152-й Ассамблеи Межпарламентского Союза.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Отдел прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, в своём выступлении спикер азербайджанского парламента отметила, что по миру продолжаются конфликты, возрастает напряжённость и усугубляются кризисы, а неравенство продолжает усиливаться в текущий период растущей неопределённости. По её словам, эти тенденции порождают риск подрыва основ мира и справедливости. Кроме того, как подчеркнула Сахиба Гафарова, изменение климата уже стало реальностью и требует принятия срочных мер. Спикер Милли Меджлиса, заявив, что в этих условиях тема Ассамблеи является одновременно своевременной и крайне актуальной, сказала, что это требует всеобщих и ответственных действий.

Указав на существенную роль многосторонности на фоне существующих недостатков, спикер Сахиба Гафарова заявила, что в данной обстановке необходимо уважать международное право и принимать на себя более значительные соответствующие обязательства. По её словам, парламентариям следует продвигать мир, защищать справедливость и сделать так, чтобы принимаемые решения отражали интересы будущих поколений. Спикер Милли Меджлиса особо отметила в связи с этим роль Межпарламентского Союза. Было сказано, что Межпарламентский Союз играет большую роль обеспечении большей слышимости наших голосов в глобальном управлении. Демонстрируя непоколебимую преданность общим идеалам, Межпарламентский Союз объединяет парламентариев во имя достижения целей и устремлений, движущих парламенты вперёд.

В своей речи Сахиба Гафарова особо отметила и высоко оценила внимание Ассамблеи к молодёжи, что, как она заявила, столь же своевременно, сколь и неотложно. Ведь молодые люди не только извлекают выгоду из политики, но и являются активными участниками перемен. Задача парламентариев - сделать так, чтобы их голоса были услышаны, их потенциал реализован, а их участие было эффективным. В этой отношении она упомянула особое значение принятой в 2024-м году Декларации Организации Объединённых Наций о Будущих поколениях. Этот документ призывает к реализации инклюзивной и ориентированной на будущее политики, служащей устойчивому развитию, подчеркнула она.

Кроме того, спикер Милли Меджлиса в своей речи проинформировала участников мероприятия об успешных результатах молодёжной политики, реализуемой в Азербайджане. Она отметила приоритетность этой сферы в нашей стране, упомянув создание азербайджанским парламентом широкой целевой законодательной и институциональной базы, включая Закон "О молодёжной политике". Кроме того, были упомянуты успешно реализованные у нас в стране многочисленные государственные программы, направленные на поддержку молодёжи, включая инициативы по облегчению образования за рубежом, содействию занятости и усилению участия молодёжи в государственном управлении. Такие инициативы, как программа "Yüksəliş" (Возвышение), были особенно эффективны в плане мотивации молодёжи и расширения её прав и возможностей. Азербайджан также активно способствует международному сотрудничеству молодёжи через такие платформы, как Молодёжный Форум и Форум Волонтёров, укрепляет солидарность и стремится вносить вклад в решение глобальных вызовов.

Наряду с этим, как было сказано, Азербайджан вносит вклад в глобальную молодёжную повестку посредством таких инициатив, как Молодёжная Организация Движения Неприсоединения, а также инновационных платформ, таких как организованная Международным Центром Низами Гянджеви в рамках Глобального Бакинского Форума панель "Пусть молодёжь говорит, а мы послушаем". Депутаты Милли Меджлиса активно вовлечены в международное сотрудничество под эгидой Форума Молодых Парламентариев Межпарламентского Союза и Группы Молодых Парламентариев Парламентской Ассамблеи Тюркских Государств.

В выступлении спикер Милли Меджлиса заявила о своей уверенности в том, что расширение прав и возможностей молодёжи означает укрепление устойчивости, инноваций и мира, что это является важнейшим наследием для будущих поколений. Она сказала в связи с этим, что Южный Кавказ вступает в период трансформации. Достигнутый в диалоге между Азербайджаном и Арменией прогресс демонстрирует, что даже застарелые конфликты могут быть разрешены политической волей и с уважением к международному праву. В этом же контексте, парламентская дипломатия играет важную роль и в построении доверия.

В заключение спикер Сахиба Гафарова повторила, что наши усилия должны направляться принципами сотрудничества, диалога и многосторонности. Только посредством совместных действий возможно построить более мирный и справедливый мир.