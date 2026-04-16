Дональд Трамп заявил о возможной скорой договоренности с Тегераном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран могут достичь соглашения до истечения срока перемирия.

Как передает Day.Az, общаясь с журналистами на Южной лужайке Белого дома, он отметил, что переговорный процесс развивается успешно.

"Могу вам сказать, у нас все идет очень хорошо. Может быть, это произойдет и раньше. Не уверен, что срок перемирия нужно продлевать", - сказал Трамп.

Он также допустил возможность своей поездки в Исламабад для подписания соглашения, если оно будет достигнуто.

В то же время Трамп предупредил, что в случае отсутствия сделки боевые действия могут возобновиться.

"Я бы сказал, что, если сделки не будет, бои возобновятся", - заявил он.