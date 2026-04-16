В Азербайджане эти лица будут вакцинированы

В Азербайджане с 19 по 25 апреля пройдет "Неделя иммунизации".

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения в ответ на запрос Milli.Az.

Отмечается, что в связи с этим министр здравоохранения Теймур Мусаев подписал соответствующий приказ.

Согласно приказу, в городах и районах республики в рамках "Недели иммунизации" предусмотрено привлечение к вакцинации детей, которые по различным причинам остались вне охвата прививками, проведение мониторингов в районах с особенно низким уровнем вакцинации, оказание методической помощи медицинским учреждениям, осуществляющим вакцинацию детей, а также информирование населения по этим вопросам.

В ходе "Недели иммунизации" в ряде районов планируется проведение серии мероприятий. Кроме того, для распространения среди населения в медицинских учреждениях страны подготовлены постеры и информационные материалы на различные темы.

Отметим, что по инициативе Всемирная организация здравоохранения с 2006 года ежегодно в Европейском регионе проводится "Неделя иммунизации", к которой также присоединяется Министерство здравоохранения Азербайджана.