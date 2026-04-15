Карапетян отказывается от гражданства России

Карапетян отказывается от российского и кипрского гражданств для участия в парламентских выборах в Армении.

"Так как участвую в выборах и уверен в своей победе, то принял решение начать процесс отказа от этих паспортов", - заявил Самвел Карапетян в суде, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Отметим, что наличие иных гражданств, помимо армянского, является препятствием для участия в выборах в парламент Армении, которые пройдут 7 июня.