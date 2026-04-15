В Азербайджане повышены зарплаты некоторых медработников

В систему, виды и размеры оплаты труда работников здравоохранения, финансируемых из бюджета, внесены изменения.

Как сообщает Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, к тарифным (должностным) окладам работников детских домов, находящихся в ведении Министерства здравоохранения, определенным Единой тарифной сеткой, будут применяться повышающие коэффициенты в размере 1,5-3 раз в порядке, установленном Кабинетом Министров.