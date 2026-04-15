Десяткам стран мира предсказали скачок инфляции

Десяткам стран мира, где ведет свою деятельность Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), грозит рост инфляции на 1,5% в случае продолжения войны в Иране. Об этом заявила президент банка Одиль Рено-Бассо, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Чем дольше она (война США и Израиля против Ирана - прим. ТАСС) будет длиться и чем серьезнее будет становиться, <...> тем глубже будет экономический кризис. По нашим оценкам, цена на нефть надолго установится на отметке $100 за баррель, рост в странах, где мы работаем, замедлится на 0,4 процентного пункта, а инфляция в них вырастет примерно на 1,5%", - сказала она в интервью телеканалу Euronews в ответ на вопрос ведущей о том, будет ли мир "стоять на пороге глобального экономического шока", если война затянется.

В конце марта банк заявил о риске ухудшения перспектив экономик стран, в которых он реализует свои программы, из-за военной операции США и Израиля против Ирана. Позднее ЕБРР объявил об инвестировании в этом году 5 млрд евро в экономики стран, больше всего пострадавших от войны. Сейчас банк реализует инвестиционные проекты в более чем 40 странах и территориях по всему миру - в Европе, Центральной Азии, Африке и на Ближнем Востоке.