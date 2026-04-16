Лига Чемпионов: "Бавария" вырвала победу у "Реала"

"Бавария" одержала драматичную победу над "Реалом" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу немецкого клуба.

Счет был открыт уже на первой минуте усилиями Арды Гюлера, однако вскоре Александар Павлович восстановил равновесие. До перерыва команды обменялись еще несколькими голами: Гюлер оформил дубль, Гарри Кейн сравнял счет, а Килиан Мбаппе вновь вывел "Реал" вперед.

Во втором тайме ключевым эпизодом стало удаление Эдуардо Камавинги на 86-й минуте. В концовке "Бавария" сумела переломить ход встречи: на 89-й минуте Луис Диас сделал счет равным, а в компенсированное время Майкл Олисе забил победный мяч.

С учетом победы в первом матче со счетом 2:1 мюнхенцы вышли в полуфинал турнира, где встретятся с "ПСЖ".

