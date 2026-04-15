США и Иран сумели договориться об этом

США и Иран рассматривают возможность продления режима прекращения огня ещё на две недели, который должен завершиться во вторник, с целью проведения переговоров по мирному соглашению и предоставления дополнительного времени для его обсуждения.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Источник, пожелавший остаться анонимным, сообщил агентству, что посредники между сторонами конфликта пытаются провести технические переговоры для решения наиболее спорных вопросов, включая повторное открытие Ормузского пролива и иранскую ядерную программу.