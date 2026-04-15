В Азербайджане ожидаются дожди и грозы

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 16 апреля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, но преимущественно без осадков. В течение дня в некоторых районах возможен небольшой дождь. Утром юго-западный ветер сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 8-10°C, днем - 15-18°C. Атмосферное давление будет на уровне 767 мм рт.ст., относительная влажность воздуха - ночью 70-75%, днем - 50-60%.

В некоторых районах страны также преимущественно без осадков, но днем возможны кратковременные дожди, грозы и град. В горных районах возможен снег, а в отдельных местах - туман. Прогнозируется умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью в регионах составит 5-9°C, днем - 16-21°C. В горах ночью - 5-10°C мороза, днем - от 1°C мороза до 3°C тепла.

