В Азербайджане подорожает интернет?

В последнее время на фоне глобальных экономических процессов наблюдается рост цен в сфере энергетики, логистики и продовольствия. Также увеличился спрос на цифровые услуги. Эксперты считают, что на этом фоне возможен рост цен на интернет.

Подорожают ли интернет-услуги в Азербайджане?

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, по словам ИКТ-эксперта Эльвина Аббасова, стоимость интернета должна изменяться в соответствии с предоставляемыми услугами:

"Однако этот процесс будет происходить параллельно с увеличением скорости интернета. По мере роста скорости будет расти и цена. В результате граждане получат более качественный интернет. Поскольку цены меняются нечасто, каждое повышение воспринимается как значительное".

Граждане же отмечают, что независимо от новой или старой цены, скорость интернета остается низкой:

"И при цене 18, и при 25 манатов скорость одинаковая, никакой разницы нет".

Эксперт также отметил, что недовольство, связанное с интернетом, является проблемой самих провайдеров:

"Это никак не связано с интернетом, предоставляемым стране. В стране нет проблем с качеством интернета".