В Азербайджане подорожает интернет?
В последнее время на фоне глобальных экономических процессов наблюдается рост цен в сфере энергетики, логистики и продовольствия. Также увеличился спрос на цифровые услуги. Эксперты считают, что на этом фоне возможен рост цен на интернет.
Подорожают ли интернет-услуги в Азербайджане?
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, по словам ИКТ-эксперта Эльвина Аббасова, стоимость интернета должна изменяться в соответствии с предоставляемыми услугами:
"Однако этот процесс будет происходить параллельно с увеличением скорости интернета. По мере роста скорости будет расти и цена. В результате граждане получат более качественный интернет. Поскольку цены меняются нечасто, каждое повышение воспринимается как значительное".
Граждане же отмечают, что независимо от новой или старой цены, скорость интернета остается низкой:
"И при цене 18, и при 25 манатов скорость одинаковая, никакой разницы нет".
Эксперт также отметил, что недовольство, связанное с интернетом, является проблемой самих провайдеров:
"Это никак не связано с интернетом, предоставляемым стране. В стране нет проблем с качеством интернета".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре