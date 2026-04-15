iPhone скопировали в Китае

Компания Tecno почти полностью скопировала дизайн смартфонов Apple.

Журналисты медиа нашли в Китае Tecno Spark 50 4G, анонсированный недавно. Авторы заметили, что дизайн аппарата очень сильно напоминает таковой у iPhone 17 Pro Max. Так, на задней панели расположили вытянутый по горизонтали блок камер с тремя сенсорами и вспышкой, расположенной в отдалении.

Также в материале говорится, что создатели Spark 50 4G не только скопировали внешний вид, но и адаптировали обои. Журналисты полагают, что дизайнеры Tecno вдохновлялись оформлением iPhone Air. "Только у Apple эти обои имеют значение (абстрактная надпись Air), а у Tecno это просто каракули", - подчеркнули специалисты.

Авторы описали Spark 50 4G как обычный смартфон с 6,78-дюймовым IPS-экраном, чипом Helio G81, основной камерой разрешением 50 мегапикселей и защитой от влаги по стандарту IP64. Стоимость аппарата не раскрывается. Также неизвестно, появится ли телефон на мировом рынке.