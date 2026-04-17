Пользователь Samsung пожаловался на сервис компании

У владельцев флагманского смартфона Samsung Galaxy S26 Ultra выявлены расхождения в оценке технической неисправности со стороны различных каналов поддержки Samsung из-за сбоев в работе камеры, проявляющихся вскоре после покупки устройства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает iXBT.

По словам одного из владельцев нового смартфона, при запуске приложения камеры система отображает уведомления о недоступности отдельных функций, а при переключении между объективами возникает ошибка, указывающая на невозможность их использования.

При обращении в авторизованный сервисный центр диагностика не выявила аппаратных неисправностей, и устройство было признано полностью исправным. Однако после отправки системных логов через платформу Samsung Members один из модераторов, связанный с разработкой камеры, указал на возможную проблему с модулем сверхширокоугольного объектива и допустил необходимость его замены.

Таким образом, по одному и тому же случаю были даны противоречивые заключения: официальный сервис не подтвердил наличие дефекта, тогда как альтернативный канал поддержки указал на вероятную аппаратную неисправность.