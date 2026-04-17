Трамп может пойти на дополнительные компромиссы ради сделки с Ираном

Глава американской администрации Дональд Трамп может быть готов пойти на дополнительные компромиссы ради заключения сделки с Ираном.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, заявление Трампа о прекращении огня между Израилем и Ливаном свидетельствует о том, что "он отчаянно хочет прекращения войны" против Ирана. По свидетельству Politico, еще недавно глава Белого дома отмечал, что прекращение боевых действий в Ливане не включили в число условий перемирия между США и Ираном, называя противостояние "отдельной схваткой". Но "подтолкнув [премьер-министра еврейского государства Биньямина] Нетаньяху к приостановке ударов Трамп устранил фактор, который мог сорвать сделку с Ираном".

"Я думаю, что он пойдет и на другие компромиссы, потому что он очень хочет положить этому конец", - приводит газета слова неназванного представителя высокого ранга одной из стран Персидского залива. На фоне того, что прямые переговоры с Ираном в Исламабаде не обернулись прорывом, Трамп "может быть более уступчив в отношении по крайней мере некоторых требований Ирана", подчеркивает Politico.

16 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Ливан условились прекратить огонь. Он сообщил, что провел телефонные разговоры с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, и те согласились, что 10-дневное прекращение огня вступит в силу в 01:00 17 апреля по бакинскому времени.

США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана 28 февраля. 7 апреля американский президент объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. 11 апреля Иран и США провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Иранскую делегацию возглавил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, американскую - вице-президент Джей Ди Вэнс. Как позднее сообщили в Тегеране и Вашингтоне, сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий. Состоится ли новый раунд консультаций, пока не известно. Кроме того, США с 13 апреля ввели морскую блокаду Ирана.