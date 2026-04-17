Десятидневное прекращение огня между Израилем и Ливаном вступило в силу Десятидневное прекращение огня в Ливане официально вступило в силу. Как передает Day.Az, об этом сообщает израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ". По данным радиостанции, решение вступило в действие после нескольких часов интенсивных обстрелов северных районов Израиля.
Ранее, 16 апреля, президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности между Израилем и Ливаном о прекращении огня.
По его словам, он провел телефонные разговоры с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которых стороны согласились на введение десятидневного режима прекращения огня.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре