Десятидневное прекращение огня между Израилем и Ливаном вступило в силу

Десятидневное прекращение огня в Ливане официально вступило в силу.

Как передает Day.Az, об этом сообщает израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ".

По данным радиостанции, решение вступило в действие после нескольких часов интенсивных обстрелов северных районов Израиля.

Ранее, 16 апреля, президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности между Израилем и Ливаном о прекращении огня.

По его словам, он провел телефонные разговоры с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которых стороны согласились на введение десятидневного режима прекращения огня.