https://news.day.az/economy/1828317.html Стало известно, что из Армении было импортировано на 960 долларов В марте текущего года из Нидерландов было импортировано роз на сумму 960 долларов США. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственный таможенный комитет Азербайджана в ответ на запрос Trend.
Отмечается, что согласно пункту 3.3 "Правил публикации таможенной статистики внешней торговли", поскольку при импорте страной-партнером считается страна происхождения товара, указанные розы в таможенной статистике внешней торговли были отражены как импортированные из Армении.
Ранее мы сообщали, что в марте этого года Азербайджан впервые импортировал товары из Армении на сумму 960 долларов США.
