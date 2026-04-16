Стало известно, что из Армении было импортировано на 960 долларов

В марте текущего года из Нидерландов было импортировано роз на сумму 960 долларов США.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном таможенном комитете Азербайджана в ответ на запрос Trend.

Отмечается, что согласно пункту 3.3 "Правил публикации таможенной статистики внешней торговли", поскольку при импорте страной-партнером считается страна происхождения товара, указанные розы в таможенной статистике внешней торговли были отражены как импортированные из Армении.

