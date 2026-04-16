Покинутая женщина в Баку - психологическая история о любви, разочаровании и одиночестве

В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре начались репетиции одноименного спектакля по произведению Оноре де Бальзака "Покинутая женщина", передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу театра.

Повесть Оноре де Бальзак "Покинутая женщина" - это психологическая история о любви, разочаровании и одиночестве. В центре сюжета - виконтесса де Боссеан, аристократка, пережившая болезненный разрыв с мужем. После скандала она уезжает из светского общества и живет в уединении в провинции. Там она встречает молодого человека, между ними возникает глубокое чувство. Однако прошлые травмы, общественные предрассудки и внутренние противоречия делают эту любовь невозможной. В итоге история показывает, как искренние чувства могут разрушаться под давлением общества и личных переживаний.

Директор театра, заслуженный работник культуры Ильхам Аскеров встретился с творческой группой постановки, поздравил коллектив с началом репетиций нового сценического проекта и пожелал успехов.

Режиссером-постановщиком спектакля выступает народный артист Марахим Фарзалибеков, переводчик и автор инсценировки - Кянан Гаджи, художник-постановщик - Самира Гасанова, художник по костюмам - Айгюн Махмудова, музыкальный оформитель - Камиль Исмайлов, художник по свету - Рафаэль Гасанов, ассистент режиссера - Кенуль Керимова.

В новом спектакле заняты народные артисты Мелика Асадова, Али Нурзаде, заслуженные артисты Эльшан Джабраилов, Метанет Атакишиева, актеры Шахла Исмайлова, Гюней Акберова, Ниджат Искендеров, Фарид Гараев, а также студенты Нихад Асланов, Самира Ханларова и Али Нурзаде.

