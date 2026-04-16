Известные музыканты из Азербайджана и Турции - Егана Ахундова и Гюльсин Онай выступили с блестящей программой

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, под руководством дирижера, заслуженного артиста Фуада Ибрагимова, в сопровождении Бакинского государственного камерного оркестра с блестящей концертной программой выступили солисты - народная артистка Егана Ахундова (фортепиано) и приглашенная из Турции известная пианистка Гюльсин Онай. Благодаря высокому профессионализму и изысканному выбору репертуара они завоевали большие симпатии слушателей, сообщает Day.Az.

Выступившая на открытии заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению, профессор Зюмрюд Дадашзаде рассказала о теме вечера, представив слушателям как творческий портрет исполнителей, так и музыкально-эстетические особенности произведений программы.

Концерт открылся произведением В. А. Моцарта "Дивертисмент" (фа мажор). Затем прозвучал его Концерт для двух фортепиано с оркестром ми-бемоль мажор (в трех частях).

В завершение вечера на бис были исполнены произведение Севды Ибрагимовой "Yenə güllər açıb" и знаменитый "Венгерский танец" И. Брамса. Эти музыкальные номера придали концерту особый колорит и оставили у слушателей незабываемые впечатления.

Вечер запомнился как яркий пример высокого исполнительского уровня, удачного выбора репертуара и международного сотрудничества.

