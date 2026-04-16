В Иране предупредили о последствиях американской блокады Ормузского пролива

Блокада Ормузского пролива американским флотом может привести к срыву перемирия между Соединенными Штатами и Ираном.

Как передает Day.Az, об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Исламской Республики Исмаил Бегаи.

Он назвал блокаду Ормузского пролива незаконным с точки зрения международного права провокационным шагом, подчеркнув, что она может обернуться срывом режима прекращения огня. Багаи предупредил, что при таком развитии событии иранские войска готовы предпринять "необходимые действия".

14 апреля сообщалось, что группа как минимум из шести кораблей Военно-морских сил США направлена на разминирование Ормузского пролива.

В этот же день панарабский телеканал Al Jazeera сообщил, что по меньшей мере три судна, включая два танкера, попавшие под санкции Соединенных Штатов, прошли через Ормузский пролив в первый день американской блокады.